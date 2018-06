Thompsonová nebude v pokračování Lásky nebeské. Bylo by to smutné, říká

Jedním z důvodů je, že loni zemřel Alan Rickman, který hrál hereččina manžela Harryho. Podle režiséra se ani nechtěli vrátit ke všem párům, které ve filmu vystupovaly. „Nebude to o všech. Uděláme dvě třetiny těch postav. Ema v tom nebude. Prostě nemůže,“ řekl Curtis.

Emma Thompsonová řekla, že jeho rozhodnutí naprosto chápe. „Richard mi napsal: Drahoušku, nemůžeme kvůli Alanovi pro tebe nic napsat. Řekla jsem mu: Samozřejmě, bylo by to smutné, moc smutné. Je ještě příliš brzy. Je to naprosto v pořádku, protože to má být pro Comic Relief (volně přeloženo: pomoc s humorem) a ztráta našeho drahého přítele, který odešel pouze před rokem, nikomu nepomůže a ani na ní není nic humorného. Hodně jsme přemýšleli, ale nezdálo se nám to jako dobrý nápad,“ prohlásila herečka.

Mezitím už natáčejí některé scény pokračování. Televize BBC ho odvysílá 24. března na podporu nadace Comic Relief, která každoročně pomáhá s akcí Red Nose Day.

Liam Neeson (64), který hrál vdovce Daniela, má za sebou natáčení se svým filmovým synem Samem, jehož hraje Thomas Brodie-Sangster (26). Nechybí ani jeho dětská láska Joanna, kterou hrála Olivia Olsenová (24).

V pokračování se objeví také Martine McCutcheonová (40), tedy sekretářka Natalie, do níž se zamiloval premiér v podání Hugha Granta (56). „Doufám, že jsme s Hughem stále spolu, protože společně natáčíme. Byla bych ráda, kdybychom měli hodně dětí a kdyby on pořád tančil svůj bláznivý taneček,“ řekla.

Představitel Marka, který je nešťastně zamilovaný do manželky svého kamaráda, Andrew Lincoln (43) prozradil, že se na natáčení moc těší. Právě na něj a Keiru Knightley a další dvě hvězdy čeká 7. března poslední natáčecí den.