Thompsonová: Za slavnou scénou z Lásky nebeské byla skutečná bolest

Emma Thompsonová je jedna z nejoceňovanějších britských hereček současnosti. Její role v Lásce nebeské z roku 2003 byla velmi výrazná, ale tehdy ještě nikdo netušil, že za ní stojí skutečná bolest.

První manželství herečky s Kennethem Branaghem (57) totiž skončilo právě kvůli nevěře. Bývalý manžel ji začal podvádět s hereckou kolegyní Helenou Bonham Carterovou (51) a Emmě to zlomilo srdce.

„Ta scéna, kde moje postava stojí u postele a brečí, je tak známá proto, že si přesně tímhle spousta lidí sama prošla. Moje srdce ošklivě zlomil Ken. Takže jsem věděla, jaké to je najít náhrdelník, který není určený pro vás. Sice to u nás nebylo přesně takhle, ale ten pocit znám velmi dobře,“ vzpomínala herečka.

„Mám tolik zlých vzpomínek na to, jak jsem brečela v ložnici, ale pak jsem musela vyjít ven a být veselá. Musela jsem posbírat kusy mého zlomeného srdce. Ale je zbytečné to mít pořád v sobě a nejít dál. S Helenou jsme se usmířily už před několika lety. Je to nádherná žena,“ dodala.



Emma Thompsonová se s prvním manželem seznámila v roce 1987 při natáčení televizního seriálu Fortunes of War, kde hráli manžele. O dva roky později se vzali.

Helenu Bonham Carterovou potkal Branagh v roce 1994 a po roce podal žádost o rozvod, oficiálně kvůli nabitým pracovním rozvrhům, které vedly k rozpadu vztahu. S Carterovou pak chodil do roku 1999. Až o několik let později vyšel najevo skutečný důvod rozvodu.

Emma Thompsonová se podruhé vdala v roce 2003 za herce Grega Wise (51), se kterým má dvě děti.



Na benefiční akci v Londýně herečka mluvila také o kampani MeToo proti sexuálnímu obtěžování. Přiznala vlastní zkušenost, kdy ji v devíti letech donutil 45letý muž, aby ho políbila. Celé mládí pak prý často odrážela nechtěné návrhy starších mužů. „Filmový průmysl je hodně atraktivní, a tak je někdy i plný špíny a výstředností,“ přiznala.