Facebook a Twitter nás všechny jednou zabijí, míní Emma Thompsonová

"Poslouchejte, raději bych si nechala po zbytek svého života ošetřovat kořenové kanálky, než se připojit na Twitter. To vůbec není moje parketa," řekla pro magazín Vanity Fair Thompsonová, když se jí zeptali, jestli už někdy tweetovala.

Podle ní jsme všichni součástí jednoho obrovského lidského experimentu.

"Možná za 25 let jedna generace náhle zemře. Každý prostě umře ve stejný den. A já řeknu: Ach, co měli tito lidé společného? Počkejte. Byli připojeni 24 hodin sedm dní v týdnu! A nikdo nevěděl, co to s nimi udělá. Nikdo to nevěděl! Protože jsme se neobtěžovali to zjistit. Protože jsme hloupí! Vymysleli jsme věci, prostě je hodili lidem, aby je mohl kdokoliv používat," přemítala katastrofické vize herečka.

Vadí jí také to, že na internetu a sociálních sítích můžou být i děti, které tam mohou ledacos najít. Navíc se jejich život pak točí jen kolem internetu.

"A pak se budeme divit, proč ve věku 60 let celá sklíčená generace skočí z útesu jako stádo ovcí. Ve skutečnosti to je nejpravděpodobnější výsledek, nemyslíte? Řeknou si, že už to více nevydrží! Říkám vám, je to generace stáda," prohlásila Thompsonová, která se ani nikdy nevygooglila. "Kdybych strčila hlavu do záchodu a několikrát spláchla, byl by to mnohem více očisťující zážitek."