Představa, že budu matkou, mě donedávna děsila, přiznala Emma Stone

9:02 , aktualizováno 9:02

Herečka Emma Stone (29) trpí od sedmi let záchvaty úzkosti. Nyní přiznala, že v téměř třiceti letech je konečně spokojenější a sebevědomější než kdy předtím. Snaží se ujasnit si, jakým směrem chce v životě jít a co je pro ni do budoucna prioritní.