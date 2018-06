Emma Stone: Mívala jsem panické stavy úzkosti a chodila jsem na terapie

„Byla jsem jako dítě opravdu hodně nervózní. Rodiče mě museli vozit na terapie. Musela jsem se s tím nějak vypořádat,“ sdělila herečka v rozhovoru pro The Hollywood Reporter.



Emma si přála být herečkou, ale nejdřív musela překonat strach z extrémní nervozity, která by mohla přijít na jevišti nebo před kamerou. Díky terapiím pak začala chodit do dramatického kroužku. „Rodiče viděli, jak jsem šťastná, když můžu hrát,“ pokračovala.

Právě díky tomu jí nakonec dovolili, aby přerušila studia na střední škole v Arizoně, kde bydleli, a jela zkusit štěstí do Hollywoodu. Tehdy jí bylo pouhých čtrnáct let a zapojila se do akce Project Hollywood, kde se hledali mladí talentovaní lidé.

„Teď si myslím, že by všichni měli dokončit střední školu a projít si tím vším, co k tomu patří. Navíc jsem v Hollywoodu začala pociťovat ten silný tlak na dokonalost a začala jsem mít panické stavy úzkosti. Pociťovala jsem tu šílenou energii, kterou Hollywood vyzařoval. Ztratila jsem svou anonymitu. Trochu mě to vyděsilo,“ svěřila se hollywoodská kráska, která se před každým konkurzem musela dlouze uklidňovat, aby nezkolabovala.

„Zhluboka jsem dýchala, abych se uklidnila. Byla jsem tak strašně nervózní,“ dodala. Pomocí terapeuta se ale s nervozitou naučila pracovat a dnes už se dokáže kontrolovat tak, aby ji nesvazovala.



Emma Stone je známá například ze snímků Bláznivá, ztracená láska, Iracionální muž, Birdman nebo Mládeži nepřístupno. V současné době slaví úspěch s filmem La La Land, kde ztvárňuje jednu z hlavních rolí.