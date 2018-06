Nová tvář Novy Emma Smetana ukázala půvab, který pět let okouzluje jednoho muže

Vystudovala jste mezinárodní vztahy a politologii, proč padl výběr zaměstnání zrovna na televizi?

Do televize jsem šla hlavně proto, že mi byla nabídnuta práce moderátorky a reportérky, což kombinuje to, co jsem studovala. Veřejné dění je to, co mě zajímá, a audiovizuální forma je ta, která mě baví. Navíc mám jistou zkušenost s hraním, tudíž mě přítomnost kamery nerozhodí. Prostě tahle práce je logickým vyústěním mého celoživotního směřování.

Jaké jsou vaše první dojmy?

Zatím výborné, jediné, co mě trápí, je moje neznalost mnoha věcí, protože v televizi pracuji poprvé. Ale myslím, že si to sedne.

Kdo vás na Nově takříkajíc nejvíc vodí za ruku?

Nerada bych někomu křivdila tím, že ho upřednostním nebo upozadím, ale řekla bych, že mojí krevní skupinou je Markéta Fialová, se kterou si notuji i z toho hlediska obsahu a té novinářské práce. Myslím si, že tam se setkávám s velkým pochopením, jak to myslím. A pak je tu pan režisér Václav Svoboda, který mi s těmi prvními krůčky pomáhá od samého začátku.

Netajíte se tím, že je vaší tetou politička Kateřina Jacques. Jak jste vnímala média dřív z té druhé strany?

Spíš než přes svoji tetu jsem to všechno vnímala přes svoji maminku, která se kdysi politicky angažovala. To byly pro mě krušné časy, protože mi bylo asi jedenáct a jako dítě jsem to nesla hůř. Ale asi to tak mělo být, určitě jsem si vybudovala jistou odolnost.

Jste zadaná?

Jsem zadaná nejšťastněji, co to jde, už pátým rokem a doufám, že to bude takhle pokračovat dál. Samozřejmě mě těší přízeň mužského publika, ale asi v tomhle směru to se mnou nebude příliš perspektivní.

Působí partner ve stejném oboru jako teď vy?

Vybrala jsem si ho v době, kdy jsem byla čistý politolog, kdy jsem pracovala na Úřadu vlády a on byl herec. Okouzlil mě tím, jak byl jiný, aby se ze mě ten herec později stal taky. V tuhle chvíli jsme ve stejném oboru, spojuje nás hudba, oba máme kapelu. Ale mám pocit, že i kdyby to byl jaderný fyzik, tak by nás to svedlo dohromady.

Takže partnerovo jméno Jordan Haj, o kterém jsem se dozvěděl na sociální síti, je pravdivé? Včetně informace o zásnubách?

Jméno je pravdivé, ale s těmi "zásnubami" je to jinak. "Zasnoubili" jsme se po týdnu vztahu. Doopravdy ale zatím ne (smích).