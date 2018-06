Emma Smetana na Nově skončila. Není pro ni místo

„Společnosti CET 21 přistoupila k některým organizačním změnám, které zahrnují i zpravodajství. Byl zúžen počet moderátorů, což vedlo k rozvázání pracovního poměru s moderátorkou Emmou Smetana. Moderování poledních a odpoledních Televizních novin nadále zajistí stávající moderátoři TV Nova,“ řekla mluvčí televize Alžběta Cimová.



Smetana se ke svému odchodu zatím vyjadřovat nebude. „S největší radostí bych k tomu všechno řekla, ale momentálně mě svazuje mlčenlivost,“ napsala iDNES.cz moderátorka.



Smetana v televizi Nova pracovala od roku 2012 jako redaktorka a pak i moderátorka. Kromě moderování se věnuje také hraní, účinkuje například v muzikálu Lucie, skládá hudbu a v únoru jí vyšlo první album, na němž pracovala i se svým přítelem Jordanem Hajem (více zde).

Moderátorka nedávno prohlásila, že se nemůže dočkat, až bude s kapelou koncertovat. „Na koncerty pro dvanáct lidí v zaplivaných klubech, kde budeme hrát za pivo, zamíříme teď a já se na to moc těším,“ řekla.



Oproti jiným umělcům má prý tu výhodu, že nemá ambici na hudbě zbohatnout. Zpívá pro radost.

„Profesionálním muzikantům jejich situaci vůbec nezávidím, musí často přistupovat na kompromisy, což já nemusím. V okamžiku, kdy u nás někdo vydá desku, která zní jako světový mainstream a nemá mnoho společného s tím, jak jak vypadá česká pop music, zařadí ho do kategorie „alternativa“. To v podstatě znamená, že se jen hudbou neuživí. Je mi to hrozně líto a současně mě štve, jak se kvůli tomu populární hudba v Čechách téměř vůbec nevyvíjí,“ řekla pro Magazín Rodina.