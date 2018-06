Sláva? Známí by mi dali pěstí, kdyby viděli změny, říká Emma Smetana

Emma Smetana se na Nově nejprve představila jako moderátorka Ranních Televizních novin, postupně se pustila i do práce redaktorky, aby záhy mohla raketovou kariéru korunovat moderováním nejen Nočních, ale především hlavních Televizních novin. Za všechny zkušenosti je nesmírně vděčná.

"Po roce se to hodnotí hezky, taková bilance asi nikdy nebude, protože před rokem jsem neuměla nic, učila jsem se všechno, a dneska něco umím, takže ten vzestup už bude pozvolnější, ač doufám, že se moderátorsky i reportérsky budu pořád zlepšovat. Nikdy jsem se za jeden rok v kuse nenaučila tolik o jakémkoliv povolání a lidské povaze," říká Emma Smetana.

S náhlou popularitou si prý poradila slušně. "Musím říct, že jsem ráda, že mě rodiče vychovali k tomu být osobností s jasným názorem na svět a díky tomu si myslím, že na mě moc popularita nedoléhá. Myslím, že mám v okolí hodně lidí, kteří by mi dali pěstí, kdybych se začala chovat nějak nesnesitelně," dodává se smíchem.

Emma Smetana a její partner Jordan Haj

Emmu ve velkých černých brýlích na ulici nepotkáte. Do práce sice jezdí městskou dopravou, ale před lidmi se nijak nemaskuje. "Dál jezdím MHD, protože strašně ráda pozoruju cizí lidi. Každé ráno a každý večer jezdím na Barrandov tramvají, mám výhodu, že mě nikdo nepoznává, protože chodím jako divoženka, v podstatě nenalíčená, a ti lidi si to nespojí, takže mě nikdo neomezuje, a když se přihodí, že mě někdo pozná, tak to bývá hodně příjemné."

Moderátorka bude brzy rozvíjet i své herecké a hudební vlohy. Je totiž jednou z hvězd muzikálu Lucie, který v jejím životě představuje další velkou profesní výzvu. Emocionální oscilaci mezi televizním zpravodajstvím a divadelním jevištěm prý zvládne.

"Kdybych moderovala a hrála divadlo ve stejný den, pravděpodobně bych se mohla zbláznit, ale myslím, že to nenastane, že to bude buď, a nebo. Teď si zkouším, co to pro mě bude znamenat i emotivně, musím ze sebe vydolovat všechny možný pocity. Musím dokonce říct, že to nemá nic společného ani s filmovým herectvím, na které jsem byla zvyklá. Objevuju pořád něco nového. Zažívám spoustu chvil, kdy se na sebe zlobím za to, že mi to nejde. Ta mezera mezi mnou a mými divadelními kolegy je obrovská. Karel Roden nebo Pavel Liška jsou naprosto nedostižní v tom, na jaké úrovni to hrají. Já se tomu snažím jenom přiblížit. Hodně mi pomáhá partner Jordan. Po nocích čteme texty, zkoušíme to, a protože je fantastický režisér i herec, tak mi to hodně pomáhá," uzavírá Emma Smetana.