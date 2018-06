VIDEO: 50 let staré šaty, kabelka od tety. Tak se obléká Emma Smetana

U moderátorky a zpěvačky Emmy Smetany (26) málokdy narazíte na módu posledních týdnů, ba naopak. Na premiéru do divadla vyrazila v šatech od manželky svého otce, je jim minimálně 50 let. I kabelka patří do rodinného dědictví, dostala ji od tety.