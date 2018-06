Emma Smetana nafotila nejodvážnější snímky, jakých je schopná

„Vzhledem k tomu, že mám velice negativní vztah ke všemu vulgárnímu, tak jsme dosáhli vrcholu toho, co je moje odvážnost, aby to ještě zůstalo vkusné. Pro mě je to hodně odvážné,“ řekla Emma Smetana o snímcích, které nafotila jako reklamu na laserovou epilaci.

Fotit se pro reklamu jí problém nečiní, ale musí to probíhat podle jejího. „Chtěla jsem, aby to nevypadalo jako ty klasické šťastné krásné fotky dokonalých lidí, protože si myslím, že to přispívá k tomu, že žijeme v prostředí mediální reklamní lži a na tom já se nechci podílet. Takže jsem oslovila fotografa Lukáše Havlinu, se kterým jsem už fotila,“ vysvětlila.

„Není pro něj problém, když mu řeknu, že zakazuji jakýkoli photoshop nebo retuše, takže je to bez nich. Jsou to momentky, ničím neupravené. Což je asi originální počin, ale myslím, že by to tak mělo být,“ říká Smetana.

Obává se ovšem, že se s neupravenými snímky dočká kritiky. „Myslím, že to schytám, že mám krátké nebo tlusté nohy, křivý nos. Asi se dozvíme něco o tom, jak jsem ošklivá a že bych s tím měla něco dělat. Obvykle když někdo vydává fotky tohoto typu, tak tam ty úpravy jsou a ti lidé jsou dokonalí v rámci nějakého estetického kánonu, na kterém se tu všichni v moderní době shodli. Já na sebe beru břemeno toho, že přiznám, jak to já doopravdy mám. Když to někoho bude inspirovat a přestane lhát a upravovat se a vlastně si tím všichni ulevíme, tak to bude fajn,“ dodává.

Jako mediálně známá tvář cítí potřebu povzbuzovat mladé dívky, aby se měly rády takové, jaké jsou. Sama měla v pubertě hodně problémů se svým vzhledem, neměla ale nikdy mindráky a věří, že je to zásluhou rodičů a taky prvních lásek.

Emma Smetana v reklamě na epilaci

„Máma mi říkala, že jsem krásná holčička, i když jsem měla rovnátka, o deset kilo víc a děly se mi všechny ty hormonální změny a myslím, že to s mým zjevem bylo dost na pováženou. Ale nikdy jsem netrpěla komplexem, který by mi založili rodiče nebo někdo v rodině, což si myslím, že bývá původ mindráků většiny lidí. Nebo se někdo špatně zamiluje do první lásky, která mu to sebevědomí strhá a já naštěstí vždy narazila na hodné kluky,“ vzpomíná moderátorka.



Stejný je i její současný partner Jorda Haj. „Kdybych nabrala 15 kilo, tak myslím, že mě za to neopustí a pokud to zaznamená, tak to ani nezmíní. Myslím, že se pohybuji v okruhu lidí, kteří se mají rádi navzájem za to, jakou mají duši, co si myslí o světě, za smysl pro humor a své vlastnosti spíš než za to, jak kdo vypadá,“ dodala Smetana.