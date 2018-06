Emma Smetana je těhotná, prozradil to její přítel Jordan Haj

Emma Smetana a muzikant a herec izraelského původu Jordan Haj tvoří pár již od roku 2008. I přesto, že se často potkávali i při práci a tráví spolu skoro všechen čas, ponorka jim prý nikdy nehrozila.

„Myslím, že máme stejný vkus, stejný smysl pro humor, stejnou představu o tom, jak by měl život vypadat, o tom, co očekáváme od lidí, co se týče jejich charakterů, což je asi důvod, proč jsme spolu tak dlouho a ještě dlouho budeme,“ řekla Smetana v Lásce pod lupou.

Jordan Haj se pochlubil, že bude tatínkem (27. května 2016).

„Máme stejný smysl pro humor, úplně stejný, to je asi to nejdůležitější. A pak máme stejné vášně. Zbožňujeme jídlo, cestování, hudbu a prostě si rozumíme,“ dodal její partner.

Dvojice spolu pracovala i na prvním albu zpěvačky, které vyšlo letos v únoru. Právě zpěvu se Smetana chtěla více věnovat. Nyní jí k tomu přibudou mateřské povinnosti.

Moderátorka letos skončila na Nově, kde moderovala zprávy, ke svému odchodu se ale nechtěla vyjadřovat. „S největší radostí bych k tomu všechno řekla, ale momentálně mě svazuje mlčenlivost,“ napsala iDNES.cz moderátorka v březnu.

V televizi Nova pracovala od roku 2012 jako redaktorka a pak i moderátorka. Kromě moderování , skládá hudbu a věnuje se také hraní, účinkuje například v muzikálu Lucie a bude hrát v muzikálu Adéla ještě nevečeřela.