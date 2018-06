Emma Smetana: Hudba je pro mě na prvním místě

„Hudba pro mě byla vždy číslo jedna, protože zpívám a hraju na klavír od svých šesti let. Od devíti skládám. Akorát mám smůlu, že jsem dlouho měla to své hudební sebevědomí pod bodem mrazu. Věřím, že v umění není místo pro průměrné lidi, tudíž jsem strašně dlouho sbírala odvahu, abych ty své písničky přinesla před lidi s pocitem, že mám právo jim něco předávat, aniž by to už tisíckrát slyšeli,“ říká.

Prvním koncertem bylo třicetiminutové vystoupení před Goranem Bregovićem. Emma Smetana tu předvedla repertoár z desky, kterou se chystá vydat na podzim. Po vystoupení se jí chvěl hlas.

„Jsem rozpačitě veselá z toho, že to máme za sebou. Byl to pro mě nepopsatelný zážitek, evidentně mi trochu odešel hlas,“ řekla.

Ke zhodnocení svého výkonu pak přistoupila skromně a tvrdí, že si jako profesionální zpěvačka a muzikantka zatím nepřipadá. „Profesně na prvním místě hudba nebude ještě dlouho. Bude trvat, než se zdokonalím do takové míry, abych měla pocit, že před plným Fórem Karlín můžu odehrát plnohodnotný koncert a ne jen třicetiminutovou ukázku. Asi je slyšet i na hlase, že rozhodně nejsem hudební profesionál, který by vylezl ze scény a uměl poskytovat rozhovory.“

Na koncertě ji podpořil i její přítel Jordan Haj, s nímž zazpívala duet. Sám právě chystá desku se svou kapelou Peter Pan Complex (více čtěte zde).

Emma Smetana píše písně ve francouzštině a angličtině, ale na desce chce mít i nějakou českou píseň. Bude na to muset najít textaře. „Snažila jsem se jednu písničku přetextovat, ale úroveň mého českého textařství je nedostatečná, takže to byly rýmy typu láska - páska a pravdy o světě na úrovni nebe je modré,“ popsala.