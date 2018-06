Zpívám od šesti, ale v hlavě mi duní pořád, říká Emma Smetana

"Je jasné, že člověk si je jistější v tom, co dělá častěji. V mém případě je to pětkrát do týdne moderování Televizních novin, ale na druhou stranu se déle věnuji zpěvu, a to od svých šesti let. Od devíti navíc skládám, což je taková celoživotní vášeň a radost, byť mé sebevědomí v této oblasti je nižší, než bych potřebovala," přiznala na kameru iDNES.cz Emma Smetana, jež je ráda, že má po boku muzikanta Jordana Haje, který jí chybějící odvahu vždycky dodá.

"V hudbě mě hodně podporuje, má velký podíl, že se tomu stále částečně věnuju, bez něj bych nikdy nesebrala odvahu si založit kapelu, ani dorazit do Hudebního divadla Karlín na konkurz do muzikálu Lucie, který dopadl dobře. A asi by si mě tím pádem nepřizval jako hosta ani Noid, který tu měl vlastní koncert," objasňuje moderátorka.

Za společné chvíle u hudby je nesmírně vděčná. Prý i proto, že zvuky slyší a vnímá prakticky bez přestávky.

"O hudbě si povídáme často, respektive často dostávám přednášky o hudbě, ne vždy si je vyžádám, ale hlavní je, že se pořád vzdělávám a pak je výhodou, že mu nevadí, že si permanentně zpívám. A zpívám si i teď při rozhovoru a zpívám si i při Televizních novinách. Pořád mi v hlavě něco duní, to asi může za padesát procent mých přeřeků v televizi, protože si to slovo, které říkám, spletu s tím, které si zpívám," směje se.

Do role hudebního kritika se v případě svého partnera, který je frontmanem skupiny Peter Pan Complex, snaží stavět co nejméně. Jednoduše to nedělá dobrotu.



"Snažím se to nedělat, protože mě vždycky napadá, co bylo špatně, a to v jakékoliv oblasti. Snažím se v tomto směru klidnit. Ale třeba vůbec nerozumím zvuku a aranžím, v tom zase absolutně dominuje Jordy, který si dokáže představit základní melodii v tom velikánském zvuku, v tom, jaký nástroj by do toho mohl hrát a kdy by zase nemělo hrát nic. Tuhle schopnost ještě nemám, snažím se s tím něco dělat."

VARY POD LUPOU: Emma Smetana a Jordan Haj

Emma Smetana se nyní připravuje i na vlastní charitativní projekt, kdy se ve spolupráci s Člověkem v tísni a Nadací Nova rozhodla uspořádat dobročinný bazar spojený s dražbou.

"Vyklidila jsem asi třetinu vlastního šatníku," zve na akci samotná Smetana, které se na 24. května povedlo do Hudebního divadla Karlín dostat Vojtěcha Dyka, Jiřího Menzela, Ivu Pazderkovou či Martu Jandovou.

"Každá osobnost dostala jasný úkol - donést deset nejlepších a nejoriginálnějších kousků ze svého šatníku, botníku, knihovny nebo chalupy. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Věřím, že pomůžeme dobré věci," uzavírá moderátorka.