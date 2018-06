Showbyznys není pro děti, umí ublížit, říká Emma Smetana

Čemu vás rok v showbyznysu přiučil?

Tak především jsem si potvrdila svou celoživotní teorii, že výchova je základ. A že kdybych měla jiné rodiče, mohla bych se ze vstupu do showbyznysu takzvaně zbláznit, nebo že by mě to mohlo změnit. Ty tlaky jsou totiž opravdu velké. Do světa zábavy by podle mého názoru vůbec neměly vstupovat děti, myslím, že jim to musí nevyhnutelně ublížit. A na co dalšího jsem přišla? Na to, že se v tom prostředí dá přežít i se zásadami a principy, které se do něj moc nehodí.

Dá se mezi kolegy-umělci najít opravdový kamarád?

Ano. My se například s Jordanem (Jordan Haj, muzikant a partner Emmy Smetany - pozn.red.) hodně kamarádíme s Evičkou Josefíkovou a Jirkou Mádlem nebo s Honzou Hřebejkem. Na Nově jsem taky poznala několik skvělých lidí, ze svých kolegyň mám moc ráda Kristinku Kloubkovou, to je absolutně čistá duše. A díky muzikálu Lucie jsem taky potkala řadu kvalitních lidí. Třeba Davida Krause, to je statečný a rovný člověk, za což si ho velice vážím.

Když jste zmínila svého partnera Jordana, jak se za poslední rok změnil váš vztah?

Nezměnilo se nic kromě toho, že jsme spolu méně času, než bychom si oba přáli. A že najednou někde někdo rozebírá třeba to, co máme na sobě. To je pro nás nový pramen legrace. A té není nikdy dost.

Jste tváří muzikálu Lucie. Kdy poprvé vstoupila tahle kapela do vašeho života?

Lucie poprvé vstoupila do mého života písničkou Sen, kterou jsem ve třinácti naprosto zbožňovala, dokonce jsem pak vystupovala s kapelou Ivana Krále, který je autorem této písničky. Vystupovala jsem s nimi i v pražském klubu, kde jsem Sen v patnácti poprvé zpívala, ale anglicky. Díky muzikálu Lucie jsem si pak oblíbila další jejich písně Noc a Lucie, tu jsem vůbec neznala, je krásná.

Pokud vím, konkurs na titulní roli Lucie byl velká náhoda. Jak to probíhalo?

Na konkurs jsem se připletla úplně náhodou, umělecký ředitel Divadla Karlín pozval moji kolegyni z Novy na casting na roli zprávařky, ona tam šla, ale zároveň mu řekla, že má ještě jednu kolegyni Emmu, která taky zpívá. Původně jsem se ucházela o stejnou roli, ale pak je nějak mezi prvním a druhým kolem napadlo, že bych se mohla přiučit ještě další dvě písničky a monolog k titulní postavě, takže jsem na druhé kolo dorazila připravená na obě role a potom mi zavolali, že se ještě nerozhodli, jestli budu Andrea nebo Lucie, a nakonec se rozhodli pro Lucii. To jsem přivítala s velkým nadšením.

Je těžké létat na jevišti?

No... Na tuhle otázku musím dodat, že se konkurs skládal z toho, že jsem musela ukázat i nějakou nadpřirozenou schopnost a já jsem ukázala létání. Žádnou technologii za tím nikdo nesmí hledat. (smích)

Emma Smetana v muzikálu Lucie

Jak jste si vůbec určila, co budete dělat? Jaký byl proces "zrání"?

Do deseti let jsem byla přesvědčená, že budu zpěvačka, zbožňovala jsem Spice Girls, Britney Spears a cítila jsem obrovskou výčitku vůči svému otci, který tento vkus nesdílel. Zlepšilo se to časem. Pak jsem chtěla být advokátka, abych zavřela všechny lumpy, a to se mě drželo docela dlouho, jen jsem začala pochybovat o schopnosti se učit nazpaměť, což by ta právnická praxe vyžadovala. Takže jsem po maturitě šla radši studovat politické vědy. A díky tomu, že se první dva roky studuje všechno, tak se člověku přirozeně profiltrují ty věci a zájmy, tím pádem jsem zůstala u evropských záležitostí. Nějaké zkušenosti jsem pak získala v Evropském parlamentu i na Úřadu vlády. Nicméně jsem ještě mladá a ráda bych si splnila sny z dětství, takže jsem si založila kapelu, zapsala se do nějakých castingových agentur a díky tomu se dostala do různých projektů.

Zpíváte, hrajete, moderuje. Vyhovuje vám střídání profesí?

Pořád to mám stejně, jsem vděčná, že když má den 24 hodin a týden 7 dní, že se nevěnuju pořád tomu samému a že to obměňuji, z ničeho se nemůže stát rutina a hrozně ráda měním prostředím, vídám se s různými typy lidí a moc mi to vyhovuje. Řekla bych, že to mám odjakživa. Prostě mě baví víc věcí a byla bych smutná, kdybych si měla vybrat jen jednu.

