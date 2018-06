Emma Smetana: Má fotka na titulce je pozitivní vzkaz obyčejným ženám

Emma Smetana je mladá, štíhlá, krásná, talentovaná, kromě moderování zpráv na televizi Nova hraje ve filmech a seriálech, zpívá a k tomu má dva magisterské tituly ze zahraničních škol.

Málokdo by ji proto nazval "obyčejnou ženou". Ona sama se za ni ale považuje a to, že ji lifestylový časopis dal na obálku, prý svědčí o tom, že je trend ideálních modelek na ústupu.

"Rozhodnutí dát na titulku ženu průměrných rozměrů vnímám jako velice sympatické gesto a vzkaz všem ženám, že titulní strany lifestylových časopisů nejsou zarezervovány jen pro dokonalé ženy. Že by se konečně přestaly řešit ideální míry? Všem bych nám to přála," řekla Smetana.

Autoři časopisu se ale zřejmě moc přemáhat nemuseli, aby takto "průměrnou" ženu dali na titulku. Jak sama přiznala, starali se o ni jako o princeznu a focení ji bavilo.

Emma Smetana na obálce

"Aby člověk vypadal na módní fotce přirozeně, šteluje se do těch nejnepřirozenějších poloh. Ten postoj na fotce působí normálně, jenže udělat takovou pózu ve skutečnosti znamená mít pravou nohu na stupínku, ruce mít stále jen na jednom konkrétně určeném místě a do vlasů se kvůli rozevlátosti fouká fénem, takže se mi neustále lepily na nalíčené rty. To už se pak směje člověk v kuse. Myslím, že ta zábava je z fotek cítit, což mě těší," dodala moderátorka.