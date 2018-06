Zpívala jsem všude a všem, i když o to nestáli, říká Emma Smetana

„Zpívám odjakživa, moji příbuzní to všichni dosvědčí. Od svých tří, čtyř let jsem tím otravovala všechny kolem, zpívala jsem totiž pořád, aniž by mne o to kdokoli požádal. Asi jsem to tehdy považovala za to nejzajímavější, co můžu světu nabídnout,“ řekla Smetana, která kdysi s babičkou nacvičila duet.

„Mám sice ráda trochu jinou hudbu - jazz - ale přesto jsem do toho s Emmouškem šla. Já vůbec zpívat neumím, a tak jsme předváděly komickou scénku na písničku Sbohem, lásko od Waldemara Matušky. Emma zpívala a já do toho chraplala recitativ. Ale stejně nás nikdo nechtěl poslouchat... Už tehdy mi bylo jasné, že Emmu muzika baví nejvíc ze všeho a že má ráda kontakt s publikem,“ vzpomíná Olga Sozanská.

Smetana se později věnovala jiným věcem, ale nikdy nepřestala zpívat. Ovšem až před rokem se definitivně rozhodla, že zariskuje, něco natočí a své písně také vydá.

„Zpěvaček je samozřejmě mnoho - ale většina z nich neumí skládat! Moje deska, která vyjde v únoru, je autorská a jsou na ní výhradně písně, které jsem složila buď sama, nebo s přítelem Jordanem. Nikdo mi nic nesložil na zakázku, nikdo nevykalkuloval, co by mohlo komerčně fungovat, abych to pak já technicky dokonalým zpěvem reprodukovala. Naopak - je to technicky nedokonalá „Emma“ a její tvorba, která by si, doufám, mohla najít příznivce i mimo Českou republiku. To je pro mne zásadní kritérium,“ říká Smetana.

„Část desky vznikala u mě na chalupě, tak jsem měla šanci vidět, jak s producentem Jirkou Burianem pracují. Přestože tenhle druh hudby obvykle není můj šálek kávy, moc se mi to líbilo,“ dodala její babička.

Moderátorka tvrdí, že oproti jiným umělcům má tu výhodu, že nemá ambici na hudbě zbohatnout. Zpívá prý pro radost.



„Profesionálním muzikantům jejich situaci vůbec nezávidím, musí často přistupovat na kompromisy, což já nemusím. V okamžiku, kdy u nás někdo vydá desku, která zní jako světový mainstream a nemá mnoho společného s tím, jak jak vypadá česká pop music, zařadí ho do kategorie „alternativa“. To v podstatě znamená, že se jen hudbou neuživí. Je mi to hrozně líto a současně mě štve, jak se kvůli tomu populární hudba v Čechách téměř vůbec nevyvíjí,“ míní Smetana.