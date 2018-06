VIDEO: Emma Smetana cvičí s přítelem. Jsem kavárenský povaleč, říká

„Na jógu jsem chodila už dřív se svým tatínkem. To byla taková jóga buď pro důchodce nebo lidi, co jsou fyzicky zdatní zhruba jako já. To znamená kavárenští povaleči bez jakékoliv sportovní průpravy. Nebylo to špatné, ale neměla jsem pocit, že bych doopravdy sportovala. Nebyla jsme po té lekci nijak vyřízená,“ řekla Smetana.

Jordan Haj předtím se žádnou jógou zkušenost neměl. Cvičení s partnerkou mu nevadí, dokonce je rád, že můžou být spolu.

„Každý pracuje někde jinde, dělá jiné věci. Když už jsme spolu, je hrozně těžké se oddělovat, že teď já půjdu do posilovny a ty půjdeš běhat. To je nemožné. Takže my se navzájem hecujeme,“ řekl herec a hudebník.

Dvojice nemá problém ani s tím, že jim to ještě moc nejde. Nestydí se před sebou. Fyzická námaha jim prý dělá dobře.

„V okamžiku kdy člověk vyleze z lekce, dá si tu sprchu, zjistí, že je naživu a ještě nějakou dobu bude, má pocit, že veškeré teoretické, potenciální starosti, které bych v životě mohla mít, jsou docela legrace, protože právě jsem vyhrála takovou malou soukromou válku se sebou,“ míní moderátorka. „Mimochodem jsem zjistila, že je to nejlepší kosmetika a z lekce odcházím sice se splasklým obličejem ale miminkovskou pletí.“

Podle Jordana Haje je pro ně bikram jóga také čistírnou duše, stejně jako umění, cestování, či dobré jídlo.

„Duši si pročišťuji i tím, že pořádám charitativní bazar. Příští je 8. června. Tam se vždycky sejde větší množství lidí, který to mají podobně. Máme tam 30 tváří showbyznysu, ale ne materiálně a celebritně orientovaných. Proto je právě oslovujeme a zase budou koncerty a stánkový prodej. Hrozně fajn jsou také lidi, co na ten bazar chodí, kupují si věci a stráví tam s námi den,“ dodala Smetana.