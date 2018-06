VARY POD LUPOU: Tančící Hřebejk a krádež, vzpomínají Smetana a Haj

PRVNÍ FILMOVÉ VARY

Emma: To bylo v mých patnácti letech. Bydlela jsem v základní škole u hotelu Thermal za sto korun na noc. Myslím, že mi tam ukradli i nějaké věci. Ve třídě nás bylo asi čtyřicet a stíhala jsem tak pět filmů denně.

Jordan: Jelikož to letos byl 48. ročník, tak jsem tu mohl už být ve svém prvním roce. Narodil jsem se sice v Praze, ale žil jsem do devíti let v Karlových Varech.

PRVNÍ FILM VE VARECH

Emma: To si úplně nepamatuji, ale dlouhodobě mi nejvíc utkví v paměti balkánské filmy. Takže veškeré ztřeštěné srbské komedie a'la Kusturica hraničící s absurdním žánrem. Ty si pamatuju nejvíc. Jinak mám tendenci na většinu filmů zapomenout.

Jordan: První, co se mi vybaví je korejský film Sell Out!. Ten bych každému doporučil. Viděl jsem ho před asi čtyřmi lety.

CHVÍLE, KDY TO VŘELO

Emma: Jednou jsem se tady velmi ostře pohádala s vedením festivalu. Byla jsem z toho velmi vytočená, ale nemůžu být konkrétní.

Jordan: Karlovarské vřídlo, to je pro mě já a moje babička na procházkách. Do mých devíti let jsme tam chodili každý den.

FAUX PAS

Emma: Toho se já v zásadě nedopouštím.

Jordan: My jsme s Emmičkou takoví pankáči. Takže co je pro někoho faux pas, pro nás není.



NEJDĚSIVĚJŠÍ ÚČET

Emma: Nejsem typ, který by nějak rozhazoval. Třeba účet za jednu osobu na večer nepřesáhl třeba tři stovky.

Jordan: Myslím, že mi tady jednou odtáhli auto. To bylo děsivý. Hlavně proto, že to auto nebylo moje.

NEZAPOMENUTELNÝ VEČÍREK

Emma: Před třemi lety jsme se s Jordanem v Bokovce poprvé setkali a seznámili s režisérem Janem Hřebejkem, který je dodnes náš kamarád. Tak jsem ho také poprvé viděla tančit.

Jordan: Všechny jsou bohužel zapomenutelné.

NEJ STAR VE VARECH

Emma: Mě nejvíc okouzlil svou krásou a vkusem Jude Law, bylo osvěžující ho tady potkat. Jinak letos jsem dělala rozhovor s Oliverem Stonem. Ten mě poznamenal svými názory, se kterými mám trošku problém.

Jordan: Já jsem tady asi žádnou nepotkal. Mě vždycky okouzlí izraelští herci, a to ne proto, že jsem z Izraele. Chovají se vždycky jinak než všichni ostatní. Vždycky mě donutí zavzpomínat si na Izrael v tom dobrém.

V KŮŽI ŠÉFA FESTIVALU

Emma: Asi bych rozšířila počet míst na projekcích pro návštěvníky.

Jordan: Asi bych nedělal nic jinak. Možná bych jenom festival trochu prodloužil. Třeba na tři týdny.