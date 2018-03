Nezdravého jídla se nikdy nevzdám, přiznává Emma Robertsová

„Dělám a jím to, co si myslím, že je pro mě v tu chvíli dobré. Snažím se neříkat, že něco jíst nebudu. Místo toho se snažím být v souladu se svým tělem a duší a přemýšlet, co cítím, že bych měla sníst,“ řekla pro magazín Shape herečka známá z filmů Kokain, Na sv. Valentýna, Vřískot 4, Nerve: Hra o život či seriálu Scream Queens.

Svůj přistup k dietám a jídlu prý Emma Robertsová získala při natáčení seriálu American Horror Story v roce 2013 v New Orleans. Přiznává, že se tehdy nemohla nabažit tamní cajunské kuchyně a rozhodla se přestat se starat o to, co jí.

„Do jídla jsem se v New Orleans úplně zamilovala, a tak jsem začala pravidelně cvičit. Bylo to dobře v rovnováze. V noci jsem si dala smažené kuřecí kousky a druhý den ráno jsem šla na hodinu jógy,“ prohlásila.

Při cvičení je na sebe herečka tvrdá a chce vidět výsledky. Cvičí s trenérkou a většinou hodinu.

„Zaměřujeme se hlavně na ruce, břicho a zadek, tedy na tři nejdůležitější partie,“ uvedla s tím, že kromě posilování chodí také na jógu a pilates, které má nejradši. „Vidím na sobě, jak se mé tělo mění už po pár lekcích. Což je skvělé, protože jsem člověk, který si už po jedné hodině vyhrne tričko a říká: Kde jsou moje břišní svaly? Chci vidět výsledky!“