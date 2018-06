Emma Buntonová má syna, další dvě Spice Girls rodí v létě

Spice Girls mají letos doopravdy plodný rok. Tři členky bývalé dívčí kapely byly těhotné a jako první porodila Baby Spice Emma Buntonová.

Emma Buntonová a její partner Jade Jones

"Všichni jsme nadšeni a šťastni. Děkujeme vám všem," napsala na Twitteru.

Její syn váží 3,15 kilogramů a dostal jméno Tate. Otcem je její snoubenec Jade Jones, se kterým už má tříletého syna Beaua Lee Jonesa.

Další těhotnou členkou kapely je Posh Spice Victoria Beckhamová. Ta čeká s manželem Davidem už čtvrté dítě a vytoužená holčička by se měla narodit v červenci.

Skupina Spice Girls vznikla v roce 1994 Spice Girls v roce 2007

V létě bude rodit i Mel B neboli Scary Spice. Je už dvojnásobnou maminkou, ale se současným manželem Stephenem Belafontem čeká první společné dítě.

"Jsme opravdu nadšeni. Neplánovali jsme to a jen čekali čtyři roky, dokud budeme na to připraveni. I když na to asi člověk nemůže být nikdy skutečně připravený," řekla magazínu People.