Eminemovi vyhrožuje Bin Ládin

Raperská hvězda Eminem prožívá nelehké životní období. Zpěvákovi je vážně vyhrožováno smrtí. Nepříjemnosti začaly poté, co natočil klip k písni Without me (Beze mne), v němž tančí v binládinovském převleku. Eminemovi začaly chodit dopisy, v nichž stojí, že jeho tvorba uráží členy organizace Al-Kajda, kteří mají v úmyslu ho zabít.