Eminema rozběsnila jeho fotografie v růžovém

Eminem pak způsobil strašný skandál. "Vždyť Eminem si vytvořil precizní image drsného chlapíka. A najednou - růžové tričko. Jak měl tedy reagovat?" ozývá se z okruhu muzikantových přátel.



Vydavatelství časopisu nabídlo, že zastaví tisk příslušného čísla a dotiskne zbytek nákladu s původní fotografií. Aby "potupný" snímek neobletěl celý svět, zaplatil Eminem pěkně zaokrouhlenou sumu. Nicméně část nákladu s fotografií Eminema v růžovém se do prodeje přece jen dostala.



V krátkém čase se americká rapperská hvězda, proslulá jako konzument hamburgerů a povzbuzujících pilulek, představí jako Usáma bin Ládin. Eminem se oblékne jako proslulý terorista pro svůj nový videoklip k písni Without Me.

Rapper z Kansas City Eminem. Rapper Eminem. Motiv z obalu Eminemova CD The Marshall Mathers. Eminem a Elton John, kteří společně vystoupili na 43. předávání cen Grammy v Los Angeles.