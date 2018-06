Eminem ztloustl na 125 kilo! Teď bude propagovat dietní koktejly

Unilever požádal Eminema, aby jejich koktejly vyzkoušel na svém vlastním oplácaném těle a pak se stal tváří a propagátorem této metody hubnutí. Gigantický projekt zahrnuje také recepty na jídelníček, potravinové doplňky a fitness plán.

„Slim-Fast je program, který může skutečně fungovat u lidí, jako je Eminem. Je to uskutečnitelný a přizpůsobitelný cíl. Slim-Fast by velmi rád nabídl Eminemovi své výrobky a asistenci, která by mu pomohla stát se úspěšným příkladem Slim-Fast,“ prohlásil mluvčí pro výrobky značky Slim-Fast.

Americký zpěvák se k nabídce firmy Unilever zatím nevyjádřil. V současné době se stále zotavuje ze zápalu plic, se kterým byl koncem loňského roku hospitalizován. Kromě vysoké nadváhy se hovoří i o problémech se srdcem.

Jeho kamarádi nicméně tvrdí, že Eminem je stále fit a nemá žádné důvody se nadváhy zbavovat. „Eminem jen trochu nabral nějakou váhu, to je všechno. Je někde blízko kolem 125 kilogramů nebo tak nějak. Trošku akorát přibral. Rozhodně se však neblíží obezitě nebo podobné blbosti. Pořád dokáže uběhnout dvě míle, pokud to po něm budete chtít, a pořád porazí v boxu většinu lidí. Můj kámoš pořád dokáže srazit k zemi,“ odmítl rapper Trick Trick, že by jeho kolega Eminem byl obézní.

Při výšce 1,73 centimetru a váze 125 kilogramů by však musel mít Eminem svaly jako balóny, aby zároveň nebyl obézní.