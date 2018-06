Eminem zneužil vlastní dceru!

Hlavním terčem posměšků se stal rapper Ja Rule, který se s Eminemem již léta nenávidí.



Dívenka si tropí žerty z jeho malého tělesného vzrůstu i z toho, že na rozdíl od otce dosud nezískal prestižního Oskara.



Napadá i oblíbeného zpěváka Benzina a další osobnosti z branže.



J. R. Watkins, muzikant z Eminemova okolí, označil jeho počin za neslýchaný. Stejně reagoval i redaktor magazínu Rolling Stones Kirk Miller.



"Ještě nikdy jsem nezažil, aby si jeden rapper vyřizoval účty s ostatním prostřednictvím dítěte," uvedl. "Bojím se, že celá aféra neskončí slovními výpady, ale Eminemova dcerka Hailie Mathers by se mohla octnout v ohrožení života."



Nejd

Vyřizování účtů se zbraní v ruce není mezi americkými rappery ničím neobvyklým. Roku 1996 byl v Las Vegas ze zálohy zastřelen Tupac Shakur, o šest měsíců později během společenské párty v Los Angeles zavražděn Biggie Smalls. Eminemův chráněnec vystupující pod přízviskem 50 Cent, který přežil zásah devíti kulkami z malorážního revolveru, vzhledem k vlastním špatným zkušenostem nechal pro svého šestiletého synka zhotovit neprůstřelnou vestu.

Obavy z útoku na život Hailie má i její matka Kim. Po vypuknutí aféry s dcerkou opustila exmanželovo sídlo a zdržuje se na neznámém místě.

e jen o přehnané obavy. Potupený Benzino v rozhovoru s novináři naznačil, že dívenku by mohl potkat stejný osud jako někdejší šestiletou americkou královničku krásy JoBennet Ramseyovou. Ta byla v roce 1996 zatím nezjištěným pachatelem v domě rodičů sexuálně zneužita a zavražděna.Kontroverzní raper Eminem možná bude své odpůrce pravidelně obšťastňovat i ve vlastní televizní show. Televizní stanice HBO mu navrhla, zda by neměl zájem o vlastní pořad na pokračování.Za každý díl mu nabídli 2,25 milionu dolarů. Američtí televizní bossové totiž zoufale hledají nějaký pořad, kterým by zacelili díru po končícím úspěšném seriálu Sex ve městě.Prostořeký třicetiletý raper se zdál být přesně tím pravým. Kromě toho se po úspěchu filmu 8 Mile nijak netají touhou si zase jednou v něčem zahrát. Za herecký výkon v 8 Mile byl dokonce v sobotu poctěn filmovou cenou hudebního kanálu MTV. Podle agentury WENN by si televizní šéfové přáli, aby Eminem v chystaném pořadu hrál nějakou postavu, která by byla podobná jemu samotnému.