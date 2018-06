Eminem zazářil, Madonna propadla

O úspěch filmu 8 Mile, v podstatě Eminemovy autobiografie, panovaly značné obavy právě kvůli kontroverznosti proslulého zpěváka. Propagace filmu také dělala vše možné, aby se Eminemovo jméno objevovalo co nejméně. Strach měli producenti také proto, že v USA je film přístupný do 17 let jen v doprovodu dospělé osoby, což se jistě Eminemovým neplnoletým fanouškům moc nelíbí.



Úspěch má nejen film, který už dnes kritici přirovnávají k Spidermanovi a Hvězdným válkám: Verze II - Klony útočí, ale také soundtrack k snímku o touze bílého rapera, toužícího se prosadit na americké hudební scéně.



V kontrastu s tím nevyšla sázka na popularitu Madonny. Film Swept away natočený jejím manželem Guyem Ritchiem stál čtyři miliony liber a kina jej odmítají pro jeho nízkou kvalitu promítat, protože jej prý nikdo nechce vidět.



Kritici míní, že v něm není nic, na co by se dalo dívat. A přitom tvůrci kalkulovali s tím, že podívanou obstará právě Madonna, která sice není zvlášť dobrá herečka, ale je jednou z nejznámějších žen světa.



David LaChapelle - Eminem.