Eminem si chce koupit dům v Británii

15:54 , aktualizováno 15:54

Americký raper Eminem si chce koupit nějaký dům v Británii a připojit se tak k Madonně a dalším celebritám. Napsal to britský list The Sun. Eminem, který v únoru dostal tři ceny Grammy, prý prohlásil, že by chtěl získat nějakou nemovitost v Británii, nejraději v Londýně. Podle listu by to mohl zkusit v srpnu, až v této zemi bude příště vystupovat. V londýnských čtvrtích Notting Hill, Kensington a Chelsea se už usadilo mnoho prominentů. Například ve čtvrti South Kensington bydlí herec Hugh Grant a ve čtvrti Notting Hill má dům zpěvák Robbie Williams. Madonna si koupila za 9,2 milionu eur (asi 313 milionů Kč) dům poblíž Hyde Parku.