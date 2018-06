Eminem se vrátil ke své exmanželce

Ačkoliv byl devětadvacetiletý Eminem v uplynulém roce spojován například s Geri Halliwellovou, či Mariah Careyovou, nebo dokonce s o dost starší Kim Basingerovou, ještě v létě tvrdil:"Od rozvodu jsem se už nezamiloval, jsem citově imunní."

Také Kimberly na svého exmanžela přes všechno zlé nedá dopustit. I přesto, že se kvůli jeho divoké povaze pokusila i o sebevraždu a že to byla právě ona, kdo požádal o rozvod, tvrdila, stále že ho miluje.



Chodili spolu od jejích čtrnácti a to že jim manželství zkrachovalo po osmnácti měsících bylo jen jedno velké nedorozumění. Kim trpěla depresemi, párkrát řídila v podnapilém stavu a léčí se v protialkoholní léčebně. "Vše se dá přeci napravit, " tvrdí nyní Kim a snad se to opravdu podaří.

Kimberly a Eminem byli oddáni před více než dvěma roky, 14. června 1999, ve městě St. Joseph ve státě Missouri. Tatínek Marshall Mathers III., jak zní Eminemovo vlastní jméno, po rozvodu souhlasil s vyplácením alimentů na svou milovanou dcerku Hailie Jade. Rozhodl se však dávat přesně pouze 1000 dolarů týdně, přičemž soud mu uložil platit 2400 dolarů na týden.



Pozdější neshody a trable v manželství se brzy objevily i v repertoáru rapperových songů. Pojednával o tom například hit ´97 Bonnie and Clyde.