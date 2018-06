Eminem se stará o budoucnost své dcery

Jeho dcera také ví, že Eminem není takový, jak se prezentuje ve svých písních. "Když řeknu, že chci zavraždit matku svého dítěte, pak jsem to chtěl udělat, ale neudělal jsem to," řekl raper. "Každý, kdo to bere doslova, je větší idiot a je desetkrát více nemocný než já."

Eminem, svým vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III., za svou hudbu dostal řadu cen. Kritikové mu vyčítají, že v jeho textech panuje násilí, stejně jako ponižování žen a homosexuálů. Rozruch zpěvák vzbudil kromě jiného také tím, že vystoupil na pódiu s řetězovou pilou. V červnu ho americký soud odsoudil za nedovolené držení zbraně.