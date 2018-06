Eminem se opět obul do Mariah Carey, couru vystřídaly další nadávky

Mezi Eminemem a Carey to skřípe od doby, kdy známý provokatér prohlásil, že měl s kolegyní v roce 2001 románek. Ta to ale popřela.

Eminem jí to vrátil v písni Bagpipes From Baghdad (Dudy z Bagdádu), v níž se zmiňuje o vnadné zpěvačce jako o "couře" a jejího o deset let mladšího partnera označuje za "cucáka". Několikanásobná držitelka cen Grammy si nenechala nic líbit a ve videoklipu ke svému poslednímu singlu Obsessed si na oplátku utahovala z Eminema.

Do uměleckého hašteření mezi oběma hvězdami se vložil i Cannon. "Chlapeček je stále posedlý mou ženou," napsal o bílém rapperovi na svém blogu.

Eminem nyní vrací úder v písni The Warning, v níž mimo jiné rapuje: "Mám úplně to stejný tetování, jako má Nick na zádech, já jsem teď posedlý, ó jé, to mám být já v tom videu s tou kozí bradkou?" O Carey dále zpívá, že "před Nickem byla divoká" a že ji prý dával "něco na zasmání".

Mariah Carey, Nick Cannon

Oficiálně ale všichni tři tvrdí, že žádné rozepře mezi nimi nejsou.

Carey a Cannon popřeli, že by postava ve videoklipu k Obsessed byl Eminem, ten zase říká, že text k písni Bagpipes From Baghdad byl špatně interpretován.

Devětatřicetiletá Carey si herce a rappera Cannona vzala loni v dubnu na Bahamách po dvouměsíční známosti. Potkali se při natáčení hudebního videa.

Šestatřicetiletý detroitský rodák Eminem byl ženatý dvakrát se svou školní láskou Kimberley Anne Scottovou a mají spolu nyní již třináctiletou dceru Hailie.