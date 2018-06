Eminem se léčí ze závislosti na lécích

9:37 , aktualizováno 9:37

Závislost na lécích na spaní přivedla amerického zpěváka Eminema do léčebny. Jeho nahrávací společnost Interscope Records to oznámila jen několik hodin poté, co svět obletěla zpráva o tom, že Eminem ruší evropské turné a léčí se v nemocnici z vyčerpání.