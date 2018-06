Eminem s Basingerovou nic nemá

Podotýká však, že si není vědom ničeho, co by se mezi Eminemem a Kim přihodilo v poslední době. "Co bylo dříve, to vám nemohu říct, protože oba pro mne byli absolutně cizí lidé. Ale za poslední týdny, co je znám, jsou určitě jen přáteli. A i o tom bych dovolil pochybovat," prohlašuje Grazer.

Jeho kolegové ze světa filmu na to ale mají svůj vlastní názor. O vztahu samořečeného krále rapu a přední hvězdy stříbrného plátna se začalo spekulovat před pár dny mezi členy štábu, který se podílí na natáčení životopisného snímku o Marshallu Mathersovi III., což je Eminemovo občanské jméno. "Pro nás tento rádoby vztah znamená jen několik pomluv, které do světa zřejmě pustili závistivci. Daleko důležitější je fakt, že náš projekt má konečně jméno," dodal Brian Grazer.

Eminemův filmový debut, který je zároveň jeho autobiografií a v němž Kim Basingerová hraje jeho matku, dostal název 8 Mile. Po několika měsících se tak doposud bezejmenný projekt konečně dočkal pojmenování. Autoři snímku sáhli po názvu detroitské ulice ve státě Michigan, která rozděluje dva různorodé a navzájem se nenávidící světy - černých a bílých.