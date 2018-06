Emily Ratajkowski se pochlubila maminkou v bikinách

Kathleen Balgley je profesorkou angličtiny a také spisovatelkou, která svou jedinou dceru porodila ve svých 39 letech. Emily o ní s pýchou mluví jako o „feministce a intelektuálce“.

Otec vnadné brunetky je zase malíř polského původu, a tak díky genům Emily zdědila nejen krásu, ale i výtvarný talent.

Ratajkowski začínala kariéru jako modelka a proslavila se hlavně díky videoklipu Robina Thickea a Pharella Williamse, kde tančila téměř nahá.

Později získala roli milenky ve filmu Zmizelá a naposledy zazářila ve snímku z We Are Your Friends, kde měla společně se Zacem Efronem hlavní roli.