Ratajkowski provokovala v odvážných šatech, televizi prý sleduje nahá

Brunetka se objevila na červeném koberci v róbě z dílny Marie Lucie Hohanové a páskových lodičkách značky Jimmy Choo. Dlouhé šaty s vysokým rozparkem a odhaleným dekoltem připomněly, proč tato rodačka z Velké Británie vyhrála internetovou anketu o nejhezčí poprsí na světě a magazínem Esquire byla předloni vyhlášena nejpřitažlivější ženou roku.

Emily začínala kariéru jako modelka, díky odvážnému videoklipu ovšem získala menší roli ve filmu Zmizelá a nyní přichází do kin snímek We Are Your Friends, kde hraje společně se Zacem Efronem hlavní roli.

V rámci prezentace snímku dává jeden rozhovor za druhým, kde prozrazuje i detaily ze svého soukromí. Pro časopis Harper’s Bazaar například uvedla, že spí zásadně nahá. „Po příchodu domů se nejradši celá svleču, vlezu si pod peřinu a pustím si Hru o trůny.

Jak se točil film We Are Your Friends: