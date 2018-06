Emily Bluntová je těhotná. S manželem čekají druhé dítě

Herečku prý mateřství změnilo a je úžasné. „Vím, že to říká každý. Všichni říkají: Je to ta nejlepší věc na světě! Je to božské,“ prohlásila Bluntová.

Herecká dvojice začala spolu chodit v roce 2008 a vzala se o dva roky později v Itálii. V únoru 2014 se jim narodila dcera, jejíž fotku rodiče zveřejnili na sociálních sítích až po několika měsících. Krasinski totiž podporuje iniciativu proti používání fotek miminek známých lidí v médiích, které pořídili paparazzi.

Britská herečka Emily Bluntová, která v mládí koktala a dodnes má problémy s telefonováním, získala Zlatý glóbus za roli v televizním filmu Gideon’s Daughter už v roce 2005. Poté si zahrála ve filmech Soukromá válka pana Wilsona, Správci osudu, Ďábel nosí Pradu či Čarovný les. Americký herec John Krasinski je známý především z televizního seriálu Kancl.