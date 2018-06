Emily Bluntová: Mateřství je nejlepší věc, i když nevíte, co vás čeká

„Je takové a ještě lepší. Vím, že to říká každý. Všichni říkají: Je to ta nejlepší věc na světě! Je to božské,“ prohlásila Bluntová.

Narození dítěte podle herečky člověku změní život. „Nevíte, co očekávat, protože je to absolutně něco jiného, co jste kdy předtím zažili, a nedá se to popsat,“ řekla herečka magazínu People.

Bluntová, která v mládí koktala a dodnes s ním má problémy při telefonování, získala Zlatý glóbus za roli v televizním filmu Gideon’s Daughter, poté si zahrála ve filmech Soukromá válka pana Wilsona, Správci osudu nebo Ďábel nosí Pradu, kde hrála s Meryl Streepovou. Obě herečky spolu hrají také v novince Čarovný les.

„Znovu pracovat s Meryl byla lákavá myšlenka. Bylo to skvělé! Moc se toho nezměnilo, znovu mě mučila. Mám pocit, že je mi před kamerou navždy souzeno plazit se jí u nohou. Ale je to podle mě v pořádku!” dodala se smíchem.

Její manžel John Krasinski je známý především z televizního seriálu Kancl. Dcera Hazel se jim narodila letos v únoru.