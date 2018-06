Emilův syn: Bez táty by to byla nuda

Tanec a la Michael Jackson, méně či více fundované rady z oblasti sexu a v neposlední řadě herecký výkon, který předvedl při plnění úkolu předstírat zbláznění a nechat se odvést ve svěrací kazajce.

Se svým devítiletým synem Davidem se Emil Zajac vidí pouze ve studiu, když v rámci Duelu bojuje o další účast v soutěži. „Je nádherné – a za to Primě děkuju – že mu dovolí tátu vždycky alespoň obejmout a dát mu pusu,“ říká Davidova matka Radka Poledníková.

Malý David sice otci výhru přeje, ale má z ní i obavy: „Moc se mi nechce do Prahy, protože budeme bydlet v centru a tam není žádné hřiště,“ tvrdí v rozhovoru.

Chtěl bys soutěžit v reality show jako táta?

Šel bych tam hned.

Co se ti ve vile nejvíc líbí?

Bazény.

A jak se ti tam líbí táta?

Něco se mi líbí, něco ne. Líbí se mi, když dělá blbosti. Nasmál jsem se u toho, jak měl na sobě pyžamo, stál vedle Martina a divně mluvil.

Jsi v tomhle hodně podobný tátovi?

Já někdy dělám i větší blbiny.

Táta umí skvěle tancovat, kde se to naučil?

Taťka se to naučil podle písniček. Nahrál si všechno od Michaela Jacksona, i klipy, a podle toho se naučil tančit. Já to umím taky.

Přeješ tátovi výhru?

Ano. Jenom se mi moc nechce do Prahy, protože budeme bydlet v centru a tam není žádné hřiště.

Nebylo by tedy lepší, kdyby nevyhrál?

Ani ne. Chtěl bych a přeju mu, aby vyhrál, jen se mi moc nelíbí, že ten byt musí být v Praze.

Ty bys chtěl bydlet kde?

V Anglii. Strašně se mi to tam líbí. Ještě jsem tam nebyl, ale můj strýc tam jezdí a ukazoval mi různé fotky. My tento rok asi pojedeme do Anglie, mamka mě tam chce vzít.

Co sis stihl s otcem při posledním Duelu říct?

No, že mě má strašně rád. Ptal se, jestli se máme dobře, říkal mi: Fakt tě mám rád, miluju tě moc, bude se mi stýskat a takovéhle věci říkal. Já mu říkal též takové věci a také mu odpovídal: Já tebe taky a takhle.

Co tomu říkají kamarádi ve škole?

Někteří strašně závidí a říkají: Já se s tebou bavit nebudu, tvůj taťka tam neměl být, měl tam být můj taťka. A jiní zase: Jéé, já se s tebou budu kamarádit, já znám tvého taťku, tak to je dobrý! I můj nejlepší kamarád mě takhle napadl, že se se mnou nebude bavit, že tam měl být jeho taťka, a ne můj. A takhle jsem ztratil nejlepšího kamaráda. Ale už mám zase nového, tak je mi to jedno.

Učitelé ti ve škole nenadržují?

No právě že učitelé jsou hrozní, ti si toho vůbec nevšímají. Sledují to, ale je jim to úplně jedno. Jenom vychovatelky si o tom povídají.

Z čeho dostáváš ve škole trojky, co ti nejde?

Z výtvarné výchovy, z pracovní činnosti a jednou jsem dostal z matematiky kvůli tomu, že jsem úplně zapomněl sčítání pod sebe.

Co jsi říkal tátovu „bláznění“, po kterém ho vyvedli ve svěrací kazajce?

Já jsem tomu vůbec nevěřil. Tušil jsem to, že je to úkol, protože taťka takový nikdy není. Takový amok ho nikdy nechytl. Když, tak ho někdy chytí menší nervy. Zlobí se třeba kvůli nepořádku – a to hned musím vysát, nebo nepůjdu ven. Naštěstí mě to celkem baví.

Co táta umí lépe než máma?

Vařit. Nejvíc mi od něj chutná svíčková.

Co mu naopak nejde?

Třeba jak jsem byl malej, tak se o mě neuměl postarat. Byla zima, šli jsme ven, za maminkou do porodnice, a já měl na sobě tenké kalhoty, ponožky a tričko. Byla mi zima, ale nemohl jsem mu to říct, ještě jsem nemohl mluvit. Nebo třeba neumí pracovat se dřevem, vyřezávat něco, udělat poličku a tak. Bojí se, aby nepřišel o ruku nebo o nohu. To nám dělá jeden kamarád. Máme od něj psací stůl i skříně. Taťka mu ale musí něco slíbit – že s ním půjde na pivo a za všechny v hospodě zaplatí. Umí ale opravovat auto, a to perfektně. Já mu při tom pomáhám, podávám klíče a tak.

Kdo se s tebou doma učí a dělá úkoly?

Mamka. Taťka jenom když mamka není doma. On by se mnou klidně udělal matematiku, ale má problém s češtinou, protože dělal slovenštinu.

Čím bys chtěl být?

Já ještě nevím. Mám tolik možností... Chtěl jsem být policajtem, hasičem, zpěvákem, moderátorem, pilotem. Prostě tím, co mě napadne. Někdy mě taky napadne, že chci být třeba Spidermanem.

Má táta nějaký sen, čím by chtěl být?

Já nevím, asi slavným potápěčem nebo slavným fotbalistou. Umí hrát fotbal. A ještě by chtěl být strašně herec. To je jeho sen. Je to komediant. Na něco nás doma vždycky nachytá a my mu věříme.

Za co máš svého tátu nejvíc rád?

Za to, že to je můj taťka.

Co kdyby v soutěži končil?

To by bylo smutné, ale já myslím, že má chuť bojovat. Šance má veliké. Dělá tam takové blbosti, že má šanci vyhrát. Mně se zdá, že kdyby tam nebyl taťka, tak to není ono. Myslím, že až půjde do Duelu, já s mamkou pojedeme zase do Prahy, bude to napínavé, ale budeme tam zbytečně a pojedeme zpátky bez taťky. On se podle mne vrátí zase do vily.