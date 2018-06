Kvůli natáčení odhalené scény jsem měla bezesné noci, říká Emilia Clarke

„Nejdřív nervy a pak jsem přišla k tvůrcům seriálu a poděkovala jim. Je to excelentní,“ myslí si Emilia.



„Když jsme to natočili, říkala jsem si, že je to přesně to, na co jsem čekala. Už mnohokrát jsem natáčela odhalené scény, ale tohle bylo konečně něco jiného,“ pokračovala.

Zároveň přiznává, že se nikdy nebojí tolik kritiky ostatních, ale sama sobě je tou největší kritičkou. Děsí se chvíle, kdy se podívá na věci, které natočila.

„Říkala jsem si, že to určitě zkazím, protože je to poslední série. Bála jsem se. Ale přátelé mi říkali, že bych si měla víc věřit. A já místo sebedůvěry udělala malý průzkum a podívala jsem se na všechno možné, abych měla inspiraci,“ sdělila s tím, že jen nechtěla zklamat věrné fanoušky a zkazit jim tak dojem z celého seriálu nepovedenou scénou.



Emilia prý nikdy neměla problém s nahotou a nebála se na filmovém plátně odhalit. Bere to jako součást své práce. Nepřipadá si nijak znevýhodněná tím, že je žena a někdy ve filmu musí ukázat prsa. V minulosti ale podotkla, že jsou na tom v tomto ohledu muži lépe. „Nikdo je nenutí, aby na castingu ukázali přirození. Oproti tomu prsa jsou standard,“ dodala.

Emilia si kromě seriálu Hra o trůny zahrála například ve snímku Než jsem tě poznala, Terminator Genisys, Spike Islands nebo Dom Hemingway.