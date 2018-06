Emila vyvedli ve svěrací kazajce

„Děcká, já jsem tady, to není možný,“ vracel se do Vily spokojený a přešťastný Emil, který si právě opětovně prožil svých patnáct minut slávy. Emoce s ním jen lomcovaly. Dostavily se i slzy. „Já jsem hotovej, mně to hlava nebere.“

Ale to zdaleka nemělo být všechno. Přichází výzva, aby se dostavil do Zpovědnice. A pak už všechno dostává rychlý spád, který vyděsil jak obyvatele Vily, tak diváky napojené na on-line. Kamery však ukazují jen to, co má být viděno.

„Prý že jsem porušil pravidla…“ Začíná Emil nervózně přecházet po terase a vzápětí z Vily letí první křeslo. „Omlouvám se vám, sorry,“ pronáší k ostatním a dává si další kolečko po terase, které končí bušením na dveře Zpovědnice. Zůstávají zavřené. A Emila začíná chytat nefalšovaný (?) amok. Z jeho úst se line přehršel nadávek, kdeže včerejší sliby jsou? Kope do všeho, co se mu připlete do cesty. Celé to působí, jako scéna z nějakého thrilleru, která končí teatrálním příchodem záchranářů, kteří Emila navlékají do svěrací kazajky a odvádějí ho pryč.

Někteří z Vily si myslí, že to byl snad další Emilův úkol. „Tohle nahraný asi nebylo, byl úplně mimo,“ míní Michal. K překvapení všech je však Emil za hodinku zpátky. Zklidněný. „Co jsem to dostal za injekci?“ ptá se a od muže v bílém (lékaře?) se dozvídá, že něco na uklidnění. Emil si demonstrativně prohlíží obří náplast na zadku, snad aby nemohla být přehlédnuta. Ostatní jen zírají. Wendy vyskočí z postele Emilovi na pomoc. Pokračování příště.

Jak to bylo doopravdy se můžou diváci pořád jen dohadovat. Mnoho toho ze sestřihu soudit nešlo. Ale zase se budeme mít zítra o čem bavit.

Je docela možné, že tvůrci projektu počítali s tím, že se Emil nechá lehce vytočit a stačilo již jen ve Zpovědnici na citově rozjetého Emila přitlačit. Možná jen chtěli, aby vzápětí porušil svůj slib, že se vzdává sprostých slov. A pak už se jim labilní Emil rozjel sám.

Právě tak je však možné, že v zájmu zvýšení sledovanosti, prostě jen přišli s dalším úkolem pro Emila, který by se například zadání sehrát hysterickou scénu možná ani moc nebránil. Vždyť jde o jedenáct milionů, ne? Zaznamenaly snad kamery jediný detailní záběr do rozrušené Emilovi tváře, nebo jsme sledovali jen akční pohybovou kreaci? Otázkou také je, proč muži od záchranky s lékařem včele Emilovi nasazují svěrací kazajku, místo aby mu na místě píchli dávku diazepamu, který by z něj během chvilky udělal pokojného králíčka. Nevíme nic, než co nám bylo dovoleno vidět. Ale určitě si nenecháte ujít další díl, kde se možná dozvíte víc. Tak o co tady vlastně kráčí?