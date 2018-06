Emil: Ženo má, já jsem tygr

První díl:

K Emilovi se po chvíli přidává Regina. "Poloha, u které si nejvíc zarelaxuju je, že si lehnu na bříško a mám nohy od sebe. On mě pak hezky zalehne a je uvnitř mě... My máme 2 druhy orgasmů a 2 vlny, kdy první spočívá ve stažení svalů a druhý v uvolnění a vytažení svalů," svěřuje se.

Emil najednou vykřikne: "Děvčata, dnes to na mě přišlo. Vždycky, když to na mě přijde doma, tak rozrazím dveře a řvu: Ženo má, já jsem tygr."

Vlado se nenechá vyrušit a pokračuje. "Má nejoblíbenější poloha je zezadu. Mě prostě přestal bavit sex se ženou. Je to blbý říct, ale mě to ještě žádná ženská nikdy neudělala tak, jako chlap, " říká a dodává: "A největší hnus je milovat se na záchodě."

"V pubertě jsem se miloval na záchodě, ale byly to záchody bowlingový, takže pěkný…," oponuje Jindra.

O nejpikantnější sexuální zážitky se opět postarala Regi. "Nejsrandovnější bylo, když jsme to dělali na skále u moře. Normálně jsme se potápěli se šnorchlama a jelikož tam byly kamínky, tak já jednu ploutev pod jednu nohu, druhou pod druhou. Aby mi ty kamínky nelezly kam neměly, tak jsem se chytla skály - mimochodem s těma nehtama s francouzskou manikúrou. Zrovna okolo nás jeli na šlapadle lidi s dvěma dětma a ty děti křičely: Jé, podívej, jak to támhle dělaj…," směje se Regina a pokračuje.

"Úplně nejkrutější, co se mi stalo, bylo s borcem, kterej byl drobnější než já. To bylo osm vln, to trvalo tak půl minuty, no, ať nekecám, 20 sekund. Já jsem si totiž ty jeho polohy ladila tím způsobem, že když šel do mě, tak vystříkl a já jsem měla géčkovej – osm vln současně. To byl jeden z těch, co si fakt pamatuju… Já u toho dělám takový piruety, že se mnou má chlap za jednu noc víc poloh než s jinou ženskou za rok," líčí Regina a s Jindrou vše názorně ostatním předvádí.

Emil situaci komentuje se slovy: "Nevydržím se dívat na porno. Já to pustím a musím hned jít na to, jinak bych bouchnul."

Vlado následovně klade otázku: "Kolik kdo zvládne čísel?"

"Já tři a dost. Normálně maximálně tři," říká Rosťa. V tu chvíli se Emil opět vášnivě zapojí do diskuze. "Když přijde den, tak jsou to i čtyři, ale pak už mě to nebaví. A můj rekord? To nemůžu říct. Hodně, fakt hodně…," odmlčí se. Ostatní ho pobízejí a polichocený Emil spustí: "Hodně… dobře, tak 17! Přísahám, že nelžu. Pak už mi ale nešlo nic."

"Jo, je to možný, jenže pak už z tebe teče jen voda," reaguje Regina. "To já jsem měla ještě o dvě čísla vyšší skóre a to mi teda nevěřila ani vlastní matka, porodní asistentka," uzavírá Regi debatu s triufálním úsměvem.

