Emil: Založíme stranu VyVolených

* Co říkáte nedělnímu vystěhování VyVolených?

V prvé řadě je mi líto toho projektu. Všichni, kteří dělají VyVolené, mají obrovskou odpovědnost. Prima nám umožnila stát se známými. A soutěžící? Nezávidím jim to. Vždycky říkám - v nejlepším se má přestat. Třeba jsem v nejlepším přestal.

* Byl to váš třetí Duel. Byl nejhorší?

Nepochybně. Stalo se to, čeho jsem se bál. Cítil jsem, že řadu věcí jsem měl udělat jinak. Odchod cítím trochu jako prohru nebo křivdu.

* Pár hodin před tím jste se oženil. Nepomůže to od zklamání?

Z jedné strany mám radost ze sňatku, z druhé musím říct, že to nebylo podle mých představ. Den před tím proběhla evakuace. Když se objevila Radka jako nevěsta, pořád jsem si myslel, že je to legrace. Nějaký úkol. Ale když už jsem měl na ruce prstýnek, říkal jsem si - no, Emile, teď už jsi ženatý. Ale takhle jsem to nechtěl.

* Jaké to bude po vašem?

Rád plánuji a vždy to pak musí být podle daných pravidel. Moje svatba musí být v kostele. Před Pánembohem - to ke mně patří. Musí tam být i moji příbuzní a přátelé.

* Pozvete i některé vyvolené?

Uvidím, jací budou venku. Ve vile je to o něčem jiném. Mě zajímá, jací jsou lidé uvnitř, ne jak vypadají.

* Cítíte se celebritou?

Ne. Chtěl jsem jenom vyhrát. To bylo všechno.

* Jaká byla svatební noc?

Úžasná.

* Tváříte se tajemně. Chcete svoji rozdinu rozšířit?

No... (smích) Možná. To nechám na Nejvyšším.

* Ve vile jste řekl: Já vůl, já na sebe řekl všechno... Proč jste to dělal?

Jsem takový v životě, nejen ve vile. I mé potíže se zákonem v mládí jsem chtěl přiznat hned první den. Ale byl jsem tam od počátku sám. Vladko měl třeba Michala, já jen tu Zpovědnici. Měl jsem strach, že lidi začnou zneužívat mé upřímnosti. Nejhorší pro mě bylo Michalovo nařčení, že používám ve vile psychologii z vězení. Já jsem tam byl už dávno a je to věc, na kterou jsem zapomněl, nerad se k tomu vracím. Nechci! Byl jsem tam patnáct měsíců. Byl jsem mladej a blbej kluk. Za slušné chování mě pak propustili domů.

* Napadá vás důvod, proč jste si s Michalem nesedli?

Podle mě to začalo od chvíle, kdy jsem sehrál scénu se svěrací kazajkou. Michal neskousl to, že jsem ho převezl. Moc mě také mrzí, že jsem ve vile nevěděl, že Michal má jen základní vzdělání. Kdybych to věděl, tak ho tam udusám. Slovně.

* Co bude dál? Jste rozený bavič, chtěl byste třeba i do reklamy?

Držím se věty - nikomu nevěř. To znamená, že se nechci chytit každé věci. Nechám to na odbornících. Chci jít svou cestu pomaličku. Ne si užít dva měsíce slávy a pak aby po mně ani pes neštěkl. Budu na sobě makat, zdokonalovat se, co to půjde. Pak uvidíme.

* Víte o tom, že vaše slovo „fičák“ už takřka zlidovělo?

Zaznělo to z mých úst, je to pravda. Jsem rád, že to lidi používají.

* Je pobyt ve vile dobrou zkušeností pro život?

Určitě. Záleží na každém z nás, jak se s tím vypořádáme. Budu se snažit získat z toho maximum. Někdy tam bylo peklo na zemi, někdy jsem se odvázal. Bylo to tam čím dál těžší.

* Jakou jste tam udělal největší chybu?

Někdy jsem mluvil příliš otevřeně. Tím jsem ohrozil nejen sebe, ale i moji rodinu. Už bych tam nešel. Ani za sto milionů.