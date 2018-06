Emil Zajac chystá s exVyVolenými vlastní show

Během jednoho roku se jednatřicetiletému Emilovi totálně převrátil život. Oženil se s přítelkyní Radkou, přestěhoval se z Ostravy do hlavního města a ještě chystá svou vlastní show, na které by měli spolupracovat i další kolegové z první řady pořadu.

"Spolupráce už je nastartovaná. Budou tam Petr Zvěřina, Saša Nikitin, Rostislav Alka a samozřejmě Emil Zajac," směje se exVyVolený.

"V současnosti se vytváří scénář. Uvidíme, jak to všechno půjde, jsou teď nějaké organizační problémy, to znamená, že nám chybějí peníze, protože si všechno organizujeme sami. Respektive - většinu do toho vkládám já a hudební skladatel Vladimír Vyšín. Ten se nám snaží pomoci," vysvětluje.

"Budeme si zvát hosty určitě jak z první, tak z druhé řady VyVolených, a budeme se hlavně snažit bavit lidi. Tato show je už nastartovaná a já doufám, že bychom s tím do měsíce měli vyjít," dodává bývalý horník, který ještě donedávna točil v jedné hospodě pivo.

Emil je v současnosti dvacet hodin denně v jednom kole. Kromě přípravy vlastní show zvládá i vystoupení s imitátorem Václavem Faltusem, kdy na jevišti baví publikum historkami ze své havířské minulosti a z pobytu ve vile VyVolených.