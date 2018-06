Emil Zajac bude propagovat pivo

EMIL ZAJAC



Věk: 30 let



Povolání: horník



Bydliště: Ostrava



Počet hlasů při postupu: 19 907



Záliby: turistika, kecání



S čím jdu do vily: se svým srdcem a vyhrát



Na co se těším: na společnost lidí



Co udělám s výhrou: zaplatím dluhy



Životní postoj: co tě nezabije, to tě posílí



Znamení zvěrokruhu: Kozoroh