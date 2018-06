Emil: Věřím, že to Kuba ustojí

"Po návratu Jakuba z Duelu to ve vile začalo správně vřít. Hlavně reakce Tonyho na jeho příchod byla pro mě velmi zábavná. Přiznám se, že Jakub byl mým favoritem. Přesto, že má v sobě vypěstované velké ego, stát proti takové skupině lidí není nic jednoduchého. Navíc se ztotožňuji s většinou jeho názorů.

Vynikajícím tahem štábu televize Prima bylo nasazení tajného agenta a jeho opětovné stažení. Zatím to vypadá, že si soutěžící neuvědomují, že každý hraje sám za sebe. Pokus soutěžících táhnout za jeden provaz je tak umělý! Největším „taktizátorem“ pro mě zůstává rozhodně Tony. Myslím, že se snaží chovat jako „svatoušek“, ale jeho manipulace s ostatními je, alespoň pro mě, dosti průhledná. Hádka s Plutem mě o tom utvrdila.

Dalším mým favoritem je Sanny, která působí jako upřímná a citlivá žena. Jsem rád, že se vítězně vrátila z Duelu s Danou, která mne ničím nezaujala. Je pravdou, že ve vile jsou jen dva lidé, kterým fandím - Jakub a Sanny. Pluto a Karin mě zklamali. Karin je absolutně nezajímavá a asi nemá mimo své krásy co nabídnout. Pluto mě šokoval při plnění úkolu s Martinem a svým postojem ke své přítelkyni Janě. Martin zase plní přesně úkol „rozmazleného medvídka“ s divným smyslem pro humor. Divím se, že jsou ostatní soutěžící ještě v klidu.

Doufám, že to ve vile začne ještě více vřít po příchodu dalších tří zástupců v pondělí večer. Bude to určitě velmi zajímavé, protože nervy většiny soutěžících jsou už nyní velmi napjaté. Ponorka zavítala mezi ně. Počkám si na úterní volbu. Můj tip na vyřazení je Pluto, věřím, že Kuba to tentokrát ustojí. Určitě sledujte VyVolené se mnou."