Emil uměl zahrát blázna už dávno

„Takhle by dokázal reagovat jen v případě, kdyby se stalo něco mně nebo Davidovi. Nad vším ostatním by mávl rukou. Spíš by si zanadával, ale že by něco rozbíjel, to ne,“ říká Radka.

Jediným projevem jeho vzteku je vyházení oblečení ze skříní. „Já třeba gruntuju a vyskládám do komínků všechny věci. Když máme mezi sebou nějaký spor, nerozčiluje se, ale řeší ho tak, že mi všechno ze skříně vyháže. Ví, že to nemám ráda. Já pak samozřejmě brečím. Jinak jsem ale víc nervózní než on a spíš bych vybuchla já. Jsem taková hysterka,“ tvrdí Radka, již Emilův výstup ve vile hodně vyděsil. Hned volala do televize Prima. „Bára Kosová mi nic bližšího nemohla říct, jenom to, že je v pořádku, a ať se dívám. Tak se dívám a vidím, že je v pohodě, navíc je boss. Takhle by se labilní člověk den po zhroucení nechoval.“

Zlobí ji, že Prima mlčí a v případě, že to byl pro Emila úkol, to neodtajní. „Mně i Davidovi tím způsobuje velké životní komplikace. Lidi jsou tady na Moravě naštvaní, protože je spousta těch, kteří mu poslali hlasy a fandí mu. Teď jsou úplně zděšení. Myslím, že mu to vzalo i fanoušky. Hlavně mezi dětmi. David teď ve škole tátu brání, ale nikdo mu nevěří, že to musela být hra. Myslím, že největšímu tlaku teď vystavila Prima právě jeho,“ míní.