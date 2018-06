Emil si v dětství prožil peklo

Z povídání Emilových blízkých vyšlo najevo, že jeho dětství rozhodně nebylo jednoduché. Není divu, že i v současnosti občas trpí výbušnými záchvaty a přehnaně filozofuje. Podle Emilova pravého otce si jako dítě prožil doslova peklo. Jeho matka se prý o Emila nestarala, jak je v jiných rodinách běžné. Měla problémy s gamblerstvím, drogami a alkoholem. Jen těžko by podobná zkušenost z dětství nechala "čistým".

Ve studiu přivítala Tereza Pergnerová kromě Saši také maminku Wendy a Michala. V medailonku mluvila její kamarádka a známí. Došlo ke konfrontaci názorů od Wendiny kamarádky a "známé", která tvrdila, že ji Wendy nepravdivě pomlouvala. Také další oslovení lidé vyjádřili pocity, že jim Wendy připadá falešná. V konečném tipování všech zúčastněných ve studiu ji většina označila jako kandidátku na vypadnutí.

V rekapitulaci jsme viděli, jak štáb VyVolené obdaroval speciálními dárky, o které si sami soutěžící napsali. Regina dostala Červeného draka, tedy vibrátor. Ze všech měla z dárku největší radost. Pořádně si ho prohlížela a prohlásila s úsměvem: Jé, ten je krásnej."

Emil dostal erotický časopis a Vladko? Na toho zbyl bublifuk... Emilova časopisu se ale nejdřív chytila Wendy. Prohlížela si ho, zatímco Emil vedle na posteli zanaříkal: "Já se prostě k tomu

časopisu nedostanu!" Podívejme se na Wendy. Ač má nejméně sexuálních zkušeností, v podobných situacích se vyžívá. Sama k tomu podotkla, že už si ostatní o ní myslí, že není panna, jak o sobě tvrdí.

Večer se Emil snažil dostat do "Úchylné čtyřky", tedy skupiny podle jejich vlastních slov "perverzáků, úchylů" a podobných. Už mu to vážně asi "leze na mozek", protože ať se přitulí ke komukoliv, má "hučák", jak několikrát za ten den prohlásil. Pak se nezdráhal udělat "cokoliv", aby se dostal do Úchylné čtyřky. Vladko mu vymyslel opravdu potupný úkol. Emil musel z koupelny přinést gumový zvon. Nevěděl ale, za jakým účelem. Pak mu ostatní nařídili, aby si lehl na břicho a stáhl tepláky. Na diváky čekalo Emilovo obnažené pozadí s veleznámým delfínkem. A pak to přišlo! Vladko mu začal onen gumový zvon přisávat na pozadí. Když to Emil "přetrpěl", Martin mu přiznal padesátiprocentní členství v klubu. Více prý uvidíme v noční show v úterý. Tak to jsme opravdu zvědaví. Rozhoupá se Regina k použití své nové hračky?

VŠE O VYVOLENÝCH ZDE