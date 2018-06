Emil radí: Vyleze ti na druhé straně

První díl: Tajemství orálního sexu

Pak se Emil zasnil a přiznal, že on se sexem začínal brzy. "Ještě jsem neměl občanku," prozradil na sebe.

"Prožíval jsem všechno jen do dvacítky... Jo, znáte 98?," ožil náhle Emil po vzpomínkách. "Normálně jste otočení k sobě zády a přesto všechno to jde. Opravdu to jde. No, když se otočíš, tak ju bereš takhle. Prostě ho ohni, jako bys... prostě ti bude vylejzat na druhé straně..."

"Jo, ale to bych musel mít hadici od pračky," usadil ho Saša. Ale Emil se nenechal. "Dokážeš to dělat ve stojce?" Obrátil se pro změnu na Michala. Když však zjistil, že přichází Kačenka, změnil téma.

"Sašo, sáhni si každé ráno na ptáka a uvidíš, že ti hučí," propaguje po fičáku svůj druhý originální výraz. "A víš kde máme erotogenní zónu? Palec. Normálně, tak znáš to... Jinak víte, co uděláš chlapovi, aby nedošlo k erekci?" Zkouší ostatní. Monika se snaží: "Chytneš mu ho u kořene." Saša Emila opravuje: "K erekci? Snad k ejakulaci ty chytrej..."

"Erekce a ejakulace je něco jiného?" Reaguje překvapený Emil a Saša mu ochotně rozdíl vysvětlí.

"Ty seš vůl! ...ej..ej...erjekce...Evakualce...ztopoření je jedno a to samé??" Emil raději opět mění téma. "Kde má chlap největší erotogenní zónu? Bod G chlap nemá…. Ženská má povrchní orgasmus, vnitřní orgasmus a ještě jeden... schválně, kdy poznáš na ženské, že jsi ji udělal tak, jak jsi ji měl udělat? Nepoznáš to nikdy v životě, protože ženská se nejlíp udělá sama a to bys měl vědět."

Doktor sexuolog dál skáče z tématu na téma: "Začátek musí být něžný, ale chlapa musíš cítit." "Nejsi ty Uzel?" Dobírá si ho Katka. "Nejsem, ale poznám a vím přesně, kde tě to lechtá, kde ti to dělá dobře.... Sašo, vím přesně, kdy ti hučí a kdy ne. Ale teď to nevím, protože koule máš převrácený..."

"A co vidíš, když se podíváš na mě?" Ptá se doktora Katka. "Tobě stačí předehra formou povídání. Ale ta něžnost nepatří úplně k tobě... Máš ráda kluka, který je uleťák?" Usmívá se Emil a obrací se k Monice. "Kdybych ležel vedle tebe, vím přesně, kam mám sáhnout a co mám dělat...."

Příště na téma: Ženo má, jsem tygr