Emil: Martin je supermegafičák!

Velmi sympatický je mi Pluto, který si, jak se zatím zdá, na nic nehraje a zůstává sám sebou. Uvidíme, jak se bude projevovat dál. Tajemnou obyvatelkou vily pro mě zůstává Karin, která se zatím moc neukazuje, ale přesto mám dojem, že to bude velká hráčka. Zvolila taktiku vyčkávání, a jelikož je jejím koníčkem psychologie, jsem přesvědčen, že její čas teprve přijde.

Velmi výraznou osobností této vily je Tony. Typický frajírek, který si své fanoušky jistě najde. Mé sympatie si ale zatím nezískal. Získala je Karol, která na mě působí dojmem velmi chytré a zajímavé mladé ženy.

Nejlidštěji ale působí Petr s Danou. Dana je sice trochu divočejší, ale Petrovi to zřejmě prospívá. Můj celkový dojem z tohoto páru je velmi pozitivní. Hlavně Petr mi připadá jako upřímňák. Jsem opravdu zvědavý, jak se bude vztah mezi tímto párem ve vile vyvíjet.

Každopádně mi Pluto, Karol a Petr alespoň trochu vynahradili šok, který jsem měl při prvním denním sestřihu z vily, kde jsem viděl výkon Martina. Ne, že bych ho chtěl nějak urážet, ale to, co předvádí, snad není ani reality show. Vůbec nechápu jak se mohl dostat do vily. To je fakt supermegafičák!!! S ním bych dvojdomek nechtěl ani zadarmo. Uvidíme, čeho se od něj ještě dočkáme.

Luboš, je trochu studený. Zdá se mi, že si hraje na frajírka, ale něco jako by jeho výkonu chybělo. A Marie - ta stojí jakoby na jiném nástupišti. Působí jako naprosto nevyrovnaná osoba, která má sama se sebou velké problémy. Počkám si na to, jestli je vyřeší.

Showman Pavel je sympaťák, který určitě ve vile rozvíří vodu. A co Marcy? Na ni jsem skoro zapomněl. Vypadá, že je zatím v pohodě, je jí všude dost, což je pro show dobré. Jakub, Lucie, Dagmar a Sandra jsou ve vile ještě příliš krátce, takže čas hodnotit teprve přijde.

Můj názor na další VV nemůže být po tak krátké době objektivní. Je to jen hrubý nákres toho, jak zatím vidím lidi ve vile. Jsem přesvědčen o tom, že za týden to mohu vidět jinak, jen Martina asi jinak vidět nebudu až do konce. I když!!! Nikdy neříkej nikdy…