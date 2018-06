Emil: Když se vrátím, useknu si ruku

Míšánku, Kačenko, Vladečku, Moničko, Emilku, Jindříšku

Už od samého rána dostali všichni VyVolení úkol. Nesměli se hádat, natož si vulgárně nadávat. Zato se museli oslovovat zdrobnělinami jmen. Dostali elegantní oblečení a začal den jako za První republiky. A Vladečko předvedl opět svoje náladové extempore. Prostě, jak už ho to fakt nudí, prostě, když si ta "pakáž" obleče pěkné oblečení a myslí si, prostě, že to stačí na život aristokracie, prostě, a přitom se neumějí chovat, prostě, jak on to cítí, prostě.

Za porušení čekal každého trest - museli na hanbu. Jako první se prořekla Kačenka. Míšánek, dozorce slušného chování, měl za úkol každého provinilce přivázat ke sloupu. Od ostatních pak dostal šlehačkový knír a spršku mýdlových bublin z bublifuku. Emilek se snažil o konflikt s Vladečkem, ale příliš mu to nevycházelo. Spíš vytočil sám sebe, ale Vladečka rozcentroval: "Sakra, tady je to špinavý!" A už šel ke kůlu. Když se na něj hrnul Emilek se šlehačkou, začal šílet: "Emile, ty jsi odporný a slizký, od tebe nechci namazat."

Urážky ve vší slušnosti

Odpoledne si měl každý vybrat protihráče, kterého nejvíce nemusí a ve slušnosti se měli co nejhruběji urážet. Pustili se do sebe Emilek s Vladečkem, ale příliš jim to nešlo. Vladka spíše pobavil: "Proč bych nemohl jít k filmu, já hnusnej, slizkej primitiv?" Míšánek se úkolu odmítl zúčastnit a za trest si musel vyslechnout všechny ostatní. Emilek si samozřejmě rýpl: "Míšánku, proč jsi nechtěl splnit úkol? Jenom poslouchat a proti nikomu nejít, aby jsi se líbil, co?" Ještě předtím mu ale pochleboval a dostal to sežrat: "Proč mi lezeš vždycky do zadku, než mi něco vyčteš?" Přidal se i Vladečko, když Monička vtrhla v šílené zástěře do ložnice a jala se vysávat. "Moničko, ukliď ten největší bordel," a ta se hned sápala na Emilka.

Emil čeká Výzvu, my čekáme napjatě na Michala

Samozřejmě se debatovalo o Zúčtování. Rozdávání placů skončilo remízou mezi Emilem a Michalem. Jindra s imunitou zvolil Michala, protože má Emila rád. Emil se jako "velký vítěz" začal kasat: "Jéžiši, děcka, vždyť je to jen hra." A šel rýpat do Michala, který ho odpálkoval, že mu není povinen nic vykládat. Tak se šel Emča vybreptat Jindříškovi do ložnice: "To by byl fakt fičák, kdyby si mě Michal nevybral." Výzvu Emil čeká, ale prý to bude boj: "On neví, co já dělám venku... Aby se nedivil. Aby nedostal půl milionu hlasů a já milion!" A aby toho chvástání nebylo málo, tak před Jindrou slíbil: "Jestli se vrátím - já si useknu ruku. V přímém přenosu. Uááááááá!" Emile, Emile, to by bylo krve jako z vola!