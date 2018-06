Emil do toho po 11 letech praštil

FOTOGALERIE ZDE

Vlastimil Korec tentokrát moderoval rekapitulaci z prostoru před vilou. Ta byla nad ránem násilně obsazena a všichni jí museli opustit. Všichni VyVolení jsou v pořádku a zítra se stěhují na Slovensko, kde budou sdílet vilu s osmi slovenskými kolegy. Rozhodnutí, Výzva i Duel pojedou dál podle plánu.

Předsvatební přípravy

Emilova přítelkyně Radka přijela se synem do Prahy vlakem, aby zařídila vše důležité - šaty, prstýnky, nezbytná návštěva kadeřnice a vizážistky. Ani soutěžící nezaháleli, přestože nic do poslední chvíle netušili. Včera za nimi přišla kadeřnice, dnes dostali oblečení s instrukcemi, aby byli v jedenáct připraveni k odchodu.

Vladko a Emil obleky přímo nesnášejí a svým stěžováním si lezli na nervy a porafali se. Nejvíce reptal Emil: "Já se rozbrečím, já to nesnáším. Motýlky nesnáším. Uáááá! Já vám to roztrhám, dejte to pryč!" Vladko si opět připadal jako nádražák. Kamenem úrazu ale byly Emčovy boty: "... o tři čísla větší, košula velká." Vyřešil to po svém a přezul se do kecek. "No to si děláš srandu?! To by byla mezinárodní ostuda." spustil na něj Vladko.

Emilovi boty opravdu nesedly. Neustále chodil jako kačer kolem stolu a stěžoval si. Vladko vybuchl: "Nechovej se jak primitiv, furt kecáš krávoviny. Už jsem na tebe alergickej, Emile... Ty seš stejně hnusnej. Ty kdyby sis dal na sebe i pytel od brambor, tak seš stejně hnusnej." Nakonec se všemu ale zasmáli a bylo po všem.

Ano, vážení čtenáři! Pravá VyVolená....

Rolety se zvedly a Vyvolení mohli konečně na zahradu. Za zvuku tří trubek se řadili v zástupu. První vykřikla Monika: "Jéééé, Emil se bude ženit." Emil byl doslova v šoku a pořádně mu zkameněl úsměv. To Monika s Jindrou měli velkou radost a poskakovali. "Nechcete se vzít vy dva též, my dva též?" navrhl spontánně Jindra.

Emil byl opravdu překvapený. Stále se ptal, jestli je to doopravdy nebo jen další úkol a nechtěl podepsat předmanželské listiny. "Já chci svatbu podle sebe. Tohle ne. Mně to vadí." Nakonec ale stanul vedle Radky. "Proč máš tak Dermacol? Já nechci takhle." mluvil zmateně na Radku. V 11:40 jí po dlouhém tichu vyslovil své ANO a následoval dlouhý polibek. Všemu samozřejmě přihlížel i syn Davídek, který se pořád chichotal. "Já si tě fakt beru?" ptal se Emil dokola a začal se pídit, co bude se svatební nocí. "Toto český právní řád nezná." pronesl suše oddávající.

Odpoledne, když se svatebčané loučili s hosty vzal Emil svoji ženu stranou a dal jí najevo všechny své city. "Radko, chci se ti za všechno moc omluvit. Když jsem byl na tom nejhůř, tak tys jediná při mně stála. Tobě vděčím za to, že jsem slušnej člověk." A nakonec jí daroval svou nejdražší věc - řetízek po babičce. "Když vidím ty tvoje oči, jsem šťastnej, i když jsme na sebe byli zlí." zakončil jejich nejkrásnější den.