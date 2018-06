Emancipované Švédky? Nikoli, muži je bijí

16:26 , aktualizováno 16:26

Švédsko je považováno za velmi emancipovanou zemi podobně jako Dánsko, Norsko či Finsko. Ale poslední výzkum slavné univerzity v Uppsale dokazuje, že situace není zdaleka tak dobrá, jak by se mohlo zdát polovina švédských žen ve věku od 15 do 64 let totiž zažila násilí ze strany mužů.